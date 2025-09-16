Edirne’de Y.K., eşinin sevgilisi sanarak Hamiyet Pehlivan Bingül’ü darbetti. Bingül’ün otomobilin kapısına sıkıştırılması ‘silahla kasten yaralama’ suçuna dönüştü.

Otomobil kapısı, 'silah' sayıldı!

Edirne’de, Y.K. (47), Hamiyet Pehlivan Bingül’ü, eşinin sevgilisi zannettiği gerekçesiyle evinin önünde darbetti. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Y.K.’nin Bingül’ü sıkıştırdığı otomobilin kapısı ‘silah’ kabul edilip, ‘silahla kasten yaralama’ suçundan, 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Olay, 19 Ocak’ta saat 20.00 sıralarında, Abdurrahman Mahallesi Nazır Çeşme Sokak’ta meydana geldi. Hamiyet Pehlivan Bingül, eşi ve 10 yaşındaki oğluyla, evlerinin önüne aracını park etti. Araçtan inmeye çalışan Bingül, bu sırada Y.K.’nin saldırısına uğradı. Y.K., Bingül’ün başını otomobilin kapısına sıkıştırarak yaralanmasına sebep oldu.

Olay sonrası kaçmaya çalışan Y.K., çevredeki marketin güvenlik görevlisi tarafından yakalandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Bingül'ü tedavisi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.

İddianame tamamlandı

Şüpheli Y.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Y.K., polisteki ifadesinde, Hamiyet Pehlivan Bingül ve eşini, kendi eşi ve sevgilisi sandığını, bu nedenle darbettiğini belirtti. Y.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Edirne Cumhuriyet Savcılığı, Y.K. hakkında ‘Silahla kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.