Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı, MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal krizlere dikkat çekti. İktidarın ekonomi politikalarından eğitim sistemine kadar geniş bir yelpazede sert eleştirilerde bulunan CHP lideri, erken seçim çağrısını yineledi.

Ekonomik kriz ve enflasyon eleştirisi

CHP Genel Başkanı, ekonomik kriz ve enflasyon konusunda iktidarı sert bir dille eleştirerek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın "enflasyonla mücadelede kısa vadeli zorluklar yaşanabilir" şeklindeki açıklamalarını hedef aldı. "Sarayda durum toz pembe ama sokakta vatandaş aç, fatura ödeyemiyor. AKP, halkın aklıyla alay ediyor" diyen lider, ekonomideki kronik sorunların derinleştiğini vurguladı.

Lüks ve şatafat eleştirisi

İktidarın lüks harcamalarına da değinen CHP lideri, Cumhurbaşkanlığı'nın harcamalarına dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanlığı bir dakikada 40 bin lira harcıyor. Bu, üç emekli maaşına denk" ifadesiyle israfın boyutlarını gözler önüne serdi. İtibardan tasarruf olmaz anlayışına sert çıkan lider, "İtibardan da, lüksten de tasarruf olur. Halk açken, bu israf kabul edilemez" dedi.

Eğitimde gerici politikalar ve taşımalı eğitim sorunu

CHP Genel Başkanı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i de sert sözlerle eleştirerek, eğitimi gerici politikalara teslim etmekle suçladı. "Eğitim sistemimiz, cemaat ve tarikatların eline bırakıldı. Bu sessiz devrim değil, eğitime darbedir" diyerek, eğitimdeki sorunların büyüdüğüne dikkat çekti. Ayrıca taşımalı eğitim yönetmeliğindeki değişiklikleri eleştirerek, "Çocuklarımız ya cemaat yurtlarına teslim edilecek ya da okula gidemeyecek" dedi.

Dış politika ve sığınmacı sorunu

Dış politika konularında da hükümeti eleştiren CHP lideri, özellikle sığınmacı sorununa dikkat çekti. "Erdoğan ve AKP’nin açık kapı politikaları nedeniyle Avrupa ülkeleri bize vize vermiyor. Türk pasaportu her geçen gün değer kaybediyor" diyerek, iktidarın dış politikasını hedef aldı.

Konuşmasının sonunda, CHP’nin parti programının hazırlıklarına da değinen Genel Başkan, "Türkiye’yi bu karanlık tablodan çıkaracak olan kadrolar, hükümet programını hazırlayan kadrolar olacaktır" dedi. Erken seçim çağrısını yineleyen lider, "Bu halk, AKP’nin masallarını dinlemekten bıktı. Değişim başladı, Türkiye'yi karanlıktan kurtaracağız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.