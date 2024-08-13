Ünlü sanatçı Emre Nalbantoğlu, 18 Eylül 2024 tarihinde Çarşamba günü saat 21:00'de İzmir'in popüler mekanlarından 6:45 Kordon Pub'da sahne alacak. Nalbantoğlu, folk, soul, blues ve jazz türlerini kendine has bir üslupla harmanlayarak müzikseverlerle buluşacak.

Bu özel konserde, Emre Nalbantoğlu'nun eşsiz tarzı ve etkileyici performansı, dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Yılın bu önemli konseri, müzikseverler için kaçırılmaması gereken bir etkinlik olarak öne çıkıyor.