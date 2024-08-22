Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili olarak seçilen ancak vekilliği düşürülen Can Atalay’ın durumu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) yeniden olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 10 Eylül’de yapılacak toplantının Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin “yok hükmünde” olduğuna karar veren Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına dayandırılacağını açıkladı.

Emir, 16 Ağustos’ta gerçekleştirilen ilk olağanüstü toplantıda çıkan kargaşayı ve kavgalı ortamı hatırlatarak, bu kez AYM'nin gerekçeli kararının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasını talep edeceklerini belirtti.

Can Atalay'ın milletvekilliği, Gezi Davası'ndaki mahkumiyet kararının Yargıtay tarafından onanmasının ardından, TBMM Genel Kurulu’nda 30 Ocak'ta düşürülmüştü. AYM’nin 1 Ağustos'ta yayımlanan kararında, Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin geçersiz olduğu ifade edilmişti. Bu kararın ardından, Atalay’ın milletvekilliği haklarının yeniden iade edilip edilmeyeceği konusundaki belirsizlik sürüyor.