Denizli’nin Çivril ilçesinde pazaryerinde karşılaşan husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Pazaryeri dışında da devam eden kavga, akrabaların da dahil olmasıyla büyüdü ve 3 kişi bıçakla yaralandı. Kavga, hastaneye kadar taşarak, ilçe genelinde büyük bir olay haline geldi.

Pazaryerindeki karşılaşma kavgaya dönüştü

Olay, Çivril ilçesinin en kalabalık noktalarından biri olan pazaryerinde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan iki kişi, pazaryerinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya, her iki tarafın akraba ve aile üyeleri de katılınca ortalık savaş alanına döndü. Pazaryeri dışına taşan kavgada, bıçaklar çekildi ve üç kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, kavgaya karışan zanlıları gözaltına alırken, yaralanan üç kişi ise ambulanslarla Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir yaralı, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Denizli’ye sevk edildi. Diğer iki yaralının tedavisi ise Çivril Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

Polis hastane önünde güvenlik önlemi aldı

Olayın duyulmasının ardından, her iki tarafın akraba ve aile bireyleri hastane önüne akın etti. Olası bir yeni kavga ihtimaline karşı polis, hastane önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.