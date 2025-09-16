CHP Tire'de Soyuer yeniden başkan!

CHP Tire İlçe Kongresi’nde mevcut İlçe Başkanı Gürol Soyuer, 191 delegenin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

CHP’de kongre süreci devam ederken, mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından ilçe kongreleri büyük ilgiyle yapılıyor. Tire'deki kongrede, partililer ilçe başkanını, yönetim kurulunu ve il delegelerini seçmek için sandık başına gitti.

Kongrede CHP önceki dönem İzmir Milletvekili Musa Çam divan başkanlığı yaptı. Mevcut İlçe Başkanı Gürol Soyuer, tek aday olarak seçime girdi ve 191 delegenin oyunu alarak yeniden başkan oldu.

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, kongrede yaptığı konuşmada, “Bugün Tire Belediye Başkanı olarak yaptığım görevde CHP’li tüm üyelerin desteği var. Belediyelerimize yapılan baskıları göğüslemek bizim görevimiz. Bunlardan korkmuyoruz. Tire Belediyesi’nin Allah’a şükür kurumlara borcumuz kalmadı. Hem çalışanlarımıza, emekliye ayrılanlara borcumuz yoktur. Mali disiplini bu dönemde sağladık. Genel Başkanımızın açıkladığı üzere, yapılan baskılar kurucu iradenin yaşadığı zorluklar yanında bir hiç. Biz daha fazla çalışacağız. Genel Başkanımız başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte en kısa sürede iktidara geleceğiz” dedi.

Mevcut İlçe Başkanı Gürol Soyuer ise adaylık açıklamasında, “CHP olarak bizler sadece bir siyasi parti mensupları değiliz. Kurtuluş Savaşının, laik ve demokratik cumhuriyetimizin kurucu iradesini, eşitliği, halkçılığı, adaleti temsil eden ailenin fertleriyiz. Yüz yılı aşan bu onurlu yürüyüşümüzde nice zorluklarla karşılaştık ama asla yılmadık. Bu dönemde de iktidarın 22 yıldır uyguladığı politikalar sonucu ülkemiz tarihin en ağır ekonomik ve sosyal krizlerinin tam ortasında. Mutfaklar yangın yeri, çocuklar aç, gençler işsiz, yaşlılar hayatta kalma mücadelesi veriyor. İş dünyasında ve tarımda çöküş derinleşti. Bu ağır tablo karşısında iktidar gündemi CHP üzerinde tutmakta, partimizi parçalayarak güçsüzleştirmek ve kendi içinde hizip savaşı yapmasını istemekte ve bunun için var gücüyle çalışmaktadır. Bu düzene karşı birlik olmak çok önemli. Ülkemizin ve partimizin içinde bulunduğu bu zorlu koşullarda adaletsizliğe karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. CHP’yi iktidar etmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.