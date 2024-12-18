Toroslar Belediye Meclis Üyesi Bejna Güney'in PKK/YPG ile bağlantılı bir terörist olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Son dakika gelişmesi olarak ortaya çıkan bu bilgiler, CHP’li Güney’in terör örgütleriyle olan ilişkisi hakkında soru işaretleri yarattı.

İddiaların gerekçesi ve tepkiler

Yapılan araştırmalar sonucu, Bejna Güney’in geçmişteki bazı sosyal medya paylaşımları ve bağlantıları, PKK/YPG terör örgütlerine yakınlığıyla bilinen isimlerle ilişkilendirildi. Bu durum, yerel yönetimdeki bazı muhalifler ve vatandaşlar arasında büyük tepki topladı. Güney'in terör örgütleriyle bağlantıları olduğu yönündeki iddialar, sosyal medyada hızla yayıldı ve kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı.

Gelişmelerin ardından CHP'den açıklama bekleniyor

Konuyla ilgili olarak, CHP İl Örgütü’nün ve Toroslar İlçe Başkanlığı’nın açıklamaları merakla bekleniyor. Kamuoyunun, bu ciddi iddialara karşı parti yetkililerinden açıklama yapması talep ediliyor.