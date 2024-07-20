Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ittifak sorusuna verdikleri yanıtta “dayanışma”, “makulde buluşma” ve “parlamenter sistem” vurgusu öne çıktı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve eşi Emel Töre'nin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlendiği resepsiyona katılan Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Siyasi partiler arasındaki "normalleşme" sürecine ilişkin soru üzerine Dervişoğlu, "Bizim aramızda hiç anormalleşme olmadı" diyerek, "Normalleşme arayanların, burada lafım Özgür Bey'e değil, sistemi anormalleştiren, süreci anormalleştiren insanların böyle bir arayışı oluyor. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi ve iktidar partisi ile TBMM'de normal standartlarda çalıştık ama toplumu gererek bundan siyaseten nemalanmaya çalışan, o gerginliği kutuplaştırmaya dönüştürenlerin aslında rutin bir birliktelik olan bu görüşmeleri normalleşme talebi gibi sunmalarını ben yadırgıyorum. Bizim her zaman ilişkilerimiz normaldi" dedi.

"Ara sıra birbirimize karşı sitemlerimiz olmuştur ama..."

CHP Genel Başkanı Özel ile hem şu an hem de geçmiş dönemde mevkidaş olduklarını hatırlatan Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Ben bugün zaten Türkiye'nin normalde buluşması, makulde buluşması, makbulde buluşması halinin sorunları çözeceğine inanıyorum. Onun için başka bir arayışa hiç gerek yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisinin Adalet ve Kalkınma Partisiyle, Adalet ve Kalkınma Partisinin İYİ Partiyle normalleşme ihtiyacı olabilir ama bizim Cumhuriyet Halk Partisiyle ilişkilerimiz hiç anormal olmadı. Dolayısıyla bir normalleşme arayışı içerisinde değilim. Ara sıra birbirimize karşı sitemlerimiz olmuştur ama ne özel hayatımızı ne siyasi hedeflerimizi ve beklentilerimizi o durum asla değiştirmemiştir. O da siyasetin doğasında olan işler. Saygıyla karşılıyoruz, sevgiyle kucaklıyoruz."

"Türkiye'nin güçlü bir parlamentoya kavuşması lazım"

CHP ve İYİ Parti'de yakın zamanda genel başkanlarının değiştiğini, göreve yeni seçilen her iki genel başkanın da grup başkanvekilliğinden geldiğini ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demek ki güçlü Meclis vurgumuz boşuna değilmiş. Meclis'e önem vermemiz boşuna değilmiş. Zaman zaman soruyorlar, CHP güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkında ne diyor? Altına imza attığımız gün ne diyorsak bugün de aynısını söylüyoruz. En kısa zamanda Türkiye'nin güçlü bir parlamentoya kavuşması lazım. Muhalefet partilerindeki lider değişimlerinin dahi grup başkanvekilleri üzerinden yürüyor olması muhalefetin bir bütün olarak hep sahip çıktığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletin gönlünde de partilerin gönlünde de gerçekten farklı bir yeri olduğunu gösteriyor."

"Makul bir süre önce her şey konuşulur"

Dervişoğlu, "Son yerel seçimde ittifaka gitmemişti iki parti. Lider değişikliğinden sonra bir sonraki olası seçim öncesi partiler tekrar bir ittifak altında ilerleme düşüncesine girebilirler mi? Bu onun bir adımı olabilir mi?" sorusu üzerine, bir sonraki seçime zamanında yapıldığı takdirde daha dört yıl olduğunu, şimdiden bir şey söylemenin mümkün olmayacağını belirtti.

Özel de bu soruya karşılık şunları söyledi:

"Aynı şekilde şimdi her partinin kendini halka en doğru anlatması, en doğru muhalefeti yapması, kendini iktidara hazırlaması zamanı. Eskiden seçimi tek başına kazanamazsan seçimden sonra makul bir süre, 40 gün koalisyon görüşmeleri olurdu. Şimdi de seçimler yaklaşırken böyle bir ihtiyaç görülürse makul bir süre önce her şey konuşulur, ama en doğrusu herkesin kendi kimliğiyle, kendi kadrolarıyla en doğru siyaseti yapması. Saygı, sevgi çerçevesinde muhalefetin birbiriyle dayanışmasını da sürdüreceğiz. Pozitif anlamda rekabetimizi de sürdüreceğiz. Ama bildiğimiz bir şey var, biz birbirimize, partilerimizle, şahsi olarak da kefil olacak çok geçmişimiz var. Bizden bu ülkeye zarar gelmez. Ülkenin menfaati neyse gerektiğinde orada birleşiriz. Gerektiğinde de ayrı ayrı en doğrusunu yapmaya çalışırız."

"Biz Türkiye'de muhalefet partisiyiz"

Özgür Özel de aynı soruya karşılık partisi ile İYİ Parti arasındaki ilişkilerin hep normal olduğunu söyledi.

Özel, "Biz millet yeni bir görev verene kadar ana muhalefet partisiyiz, muhalefet partileriyiz. Türkiye'nin dışına çıktık mı Türkiye'nin partisiyiz. Biz Türkiye'de muhalefet partisiyiz. Bizi yurt dışında Türkiye'nin ortak menfaatlerine muhalefet edecek bir parti gibi gören varsa çok yanılıyor. Cumhuriyeti kuran kadrolar, Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapanlar, ömürleri boyunca bu ülkenin menfaatinde hep birlikte olmuş olanların, yurt dışında Türkiye'nin partisi olmak dışında bir şey sergilemeyecekleri çok açık. Ben de aynen katılıyorum" diye konuştu.