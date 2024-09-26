CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanan 28 Temmuz 2024 tarihli ve '7524 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin yürürlüğü durdurması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) iptal davası açtıklarını bildirdi.

Günaydın tarafından AYM'ye teslim edilen dilekçede, engellilerin kullanımına mahsus eşyanın ithalinden katma değer vergisi alınması, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin tertibine Cumhurbaşkanının yetkili kılınması, yurt dışına çıkış harcının 500 TL olarak belirlenmesi ve Cumhurbaşkanına üç katına kadar artırma yetkisi verilmesi gibi maddelere itiraz edildi.