Münevver Karabulut’un vahşice katledilmesiyle gündeme gelen Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebi, Karabulut ailesinin başvurusu üzerine kabul edildi. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, yaptığı açıklamada, yıllardır kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan bu konunun netlik kazanacağını belirtti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan karar doğrultusunda, mezar açılacak ve fethi kabir işlemi gerçekleştirilecek.

Yıllardır süren hukuki mücadele sonuç verdi

Münevver Karabulut cinayetini toplumsal farkındalık yaratması açısından önemli bir dava olarak nitelendiren avukat Rezan Epözdemir, Karabulut ailesinin talebi üzerine başlatılan hukuki sürecin nihayetinde sonuç verdiğini belirtti. Epözdemir, bu sürecin Türkiye'de kadına şiddet ve cinayetlerle ilgili önemli bir emsal teşkil ettiğini vurgulayarak, "Kamu vicdanını rahatlatmak ve maddi gerçeği ortaya çıkarmak adına bu kararın çok değerli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Mezarlıkta fethi kabir işlemi yapılacak

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda, Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak ve mezarın içeriği ile ilgili fethi kabir işlemi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde gerçekleştirilecek. Bu karar, yıllardır devam eden tartışmaları ve spekülasyonları sonlandırmayı amaçlıyor. Süreyya Karabulut’un talebiyle başlatılan süreçte, aile yıllardır adalet arayışını sürdürdü.

Avukat Epözdemir: “Kamu vicdanı rahatlayacak”

Epözdemir, kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Halkımızın büyük bir kısmı bu konuda ikna olmamıştı. Şimdi mezarın açılmasıyla birlikte bu muamma ortadan kalkacak" dedi. Ailenin karardan memnun olduğunu ve kamuoyunun vicdanını rahatlatacak adımlar atıldığını belirtti.