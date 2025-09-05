CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti. Duransoy, “Bizi görevden almalarını beklemeden, dik duruşumuzun bir gereği olarak istifa ettik” sözleriyle kararlarını duyurdu.

Yönetim kurulu toplu istifa etti

CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy ile birlikte yönetim kurulu üyeleri İrfan Gemicioğlu, Akın Tosun, Hüseyin Çelik, Serdar Gümüş, Ulaş Aksoy, Hüsamettin Evci ve Yıldız Ercim görevlerinden ayrıldı.

Beş dönemdir partide görev yaptığını belirten Duransoy, yaşanan sürece ilişkin açıklamasında, “Milletvekilimiz Süleyman Bülbül, bize ‘Başkan, sen çok yoruldun, seni görevden alalım’ dedi. Biz ise kongreye kadar görevimizi sürdürmek istediğimizi belirttik. Ancak Bülbül, bu kez genel merkezin adını kullanarak karşımıza aday çıkardı” ifadelerini kullandı.

“Genel merkezin tasarrufu yok” tartışması

Duransoy, konuyu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile de görüştüklerini aktararak, “Sayın Aytekin, genel merkezin böyle bir tasarrufu olmadığını söyledi. Ancak il başkanlığındaki görüşmede sürecin genel merkezin isteği olduğu bildirildi. Bu açıkça bir baskıdır” dedi.

“Dik duruşumuzun gereği olarak istifa ettik”

Yaşanan gelişmelerin ardından yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa ettiklerini açıklayan Duransoy, “Bizi görevden almalarını beklemeden, dik duruşumuzun bir gereği olarak istifa ettik” diye konuştu.