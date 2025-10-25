CHP Yüksek Disiplin Kurulu, eski milletvekili Berhan Şimşek, Metin Lütfi Baydar ve CHP Sultanbeyli üyesi Özgür Çelik’i partiden ihraç etti. İhraç kararının, “parti disiplinini zedeleyen davranışlar” gerekçesiyle alındığı bildirildi.
YDK toplantısında alınan karar
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), dünkü toplantısında eski milletvekili Berhan Şimşek’in dosyasını inceledi. Şimşek’in ihracına, “parti disiplinini zedeleyen davranışlar” gerekçesiyle karar verildi.
Şimşek, ihracına konu olan açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel için şu ifadeleri kullanmıştı:
“Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don giyerken ben duvarlara CHP yazıyordum.”
Şimşek ile birlikte partiden ihraç edilen diğer isimler şunlar:
-
Metin Lütfi Baydar
-
Özgür Çelik (CHP Sultanbeyli üyesi, mahkeme tarafından İstanbul il yönetimine atanan Gürsel Tekin’in yanında yer alıyordu)
Kararın, CHP’de disiplinin korunması ve parti içi düzenin sağlanması amacıyla alındığı belirtildi.