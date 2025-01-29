Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özel, “Partiye kaydolan herkes aday belirleme sürecine katılacak” diyerek, sürecin şubat, mart ve nisan aylarında gerçekleşeceğini duyurdu.

25 imza şartı

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in aktardığına göre, CHP’de adaylık için başvuracak isimlerden 25 imza toplanması şartı getirilecek. Milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) üyeleri ve il başkanlarının bu imzaları verebileceği ifade edildi. Parti içerisindeki yoğun talep ve Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu isimlerinin sürekli gündemde olması, bu yeni yöntemin benimsenmesine neden oldu.

İki isim partiyi zorladı

CHP içindeki kaynaklar, “Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinin sürekli gündemde olması partiyi zorlamaya başladı. Bu nedenle her iki ismin de onay verdiği bir yönteme başvuruldu” açıklamasında bulundu.

Mansur Yavaş'tan itiraz geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, CHP’nin ön seçim kararına itiraz ettiği öğrenildi. Atik’in aktardığına göre Yavaş, “CHP’nin adayı Türkiye İttifakı'nın adayı olacaksa sadece CHP'lilerin belirlemesi doğru değil. Daha geniş bir katılımla aday belirlenmeli” dedi.

Süreç üç ayda tamamlanacak

Adayların başvuru beyanında bulunarak 25 imzayı tamamlaması gerektiğini belirten Atik, sürecin üç ay içinde sonuçlanacağını açıkladı.