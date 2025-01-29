Aydın’da Çarşamba günü boyunca çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 9°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı gün boyunca yüksek seviyelerde seyredecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Saatlik hava durumu detayı...

Sabah saatleri (06.00 - 09.00)

Çarşamba günü Aydın'da sabah erken saatlerde çok bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklık 9°C civarında seyredecek ve hissedilen sıcaklık aynı olacak. Nem oranı oldukça yüksek, %90 seviyesinde. Hafif rüzgarlar 6 km/sa hızında esecek ve maksimum 14 km/sa hızına ulaşacak. Havanın kapalı olması nedeniyle güneş ışığı etkisi sınırlı olacak.

(09.00 - 12.00)

Çok bulutlu hava öğleye kadar devam edecek. Sıcaklık 14°C'ye yükselecek ve hissedilen sıcaklık da aynı kalacak. Nem oranı %70 seviyesine düşerken rüzgar hızı 9 km/sa civarında esecek ve maksimum 25 km/sa hızına ulaşabilir. Açık hava aktiviteleri için rüzgar etkisi göz önünde bulundurulmalı.

Öğle saatleri (12.00 - 15.00)

Öğle saatlerinde de çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık en yüksek seviyesine çıkarak 18°C olacak. Nem oranı %63'e düşerken rüzgar hızı 5 km/sa seviyesine inecek, ancak maksimum hız yine 25 km/sa olarak kaydedilebilir. Hafif esintili ama kapalı bir hava bekleniyor.

Öğleden sonra (15.00 - 18.00)

Hava çok bulutlu olmaya devam edecek ve sıcaklık 16°C'ye düşecek. Nem oranı %78 seviyesine çıkarken rüzgar hızı 3 km/sa olacak. Maksimum rüzgar hızı ise 19 km/sa ile sınırlı kalacak. Kapalı hava nedeniyle görüş netliği iyi olsa da atmosferin ağır olduğu hissedilebilir.

Akşam saatleri (18.00 - 21.00)

Akşam saatlerinde hava yine çok bulutlu olacak. Sıcaklık 13°C seviyesine gerilerken hissedilen sıcaklık da aynı düzeyde olacak. Nem oranı %81'e yükselecek. Rüzgar hızı oldukça düşük olup 1 km/sa olacak ve maksimum 8 km/sa hızında esmesi bekleniyor.

Gece saatleri (21.00 - 24.00)

Gece boyunca çok bulutlu hava etkili olmaya devam edecek. Sıcaklık 10°C'ye kadar düşerken nem oranı %87 seviyesine yükselecek. Hafif rüzgarlar 4 km/sa hızında esecek ve maksimum 11 km/sa hızına ulaşacak.