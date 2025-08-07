Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) olağan kongre süreci kapsamında ilçe delege seçimlerine dair hazırlıklar sürüyor. 13 Ağustos’ta başlayacak süreçte ilk sandıkların nerede ve ne zaman kurulacağı netleşmeye başladı. İzmir’de 5 ilçe, mahalle delegelerini belirleyecekleri tarihleri il başkanlığına iletti.

CHP İzmir İl Örgütü, yaklaşan ilçe ve il kongreleri öncesinde mahalle delege seçimleri için geri sayıma geçti. 13 Ağustos’ta start alacak seçim maratonu öncesi askıya çıkarılan üye listelerine yönelik itiraz süresi 6 Ağustos saat 18.00 itibariyle tamamlandı.

İzmir’de yaklaşık 210 bin üyeye sahip olan CHP teşkilatında, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte süreci İl Başkanvekili Barış Özdemir yönetiyor. Özdemir başkanlığında ilerleyen süreçte, 5 ilçe ilk olarak delege seçim takvimini il başkanlığına sundu.

Bu kapsamda Bergama, Dikili ve Güzelbahçe ilçelerinde 15 Ağustos’ta, Karaburun’da 16 Ağustos’ta ve Seferihisar’da 18 Ağustos’ta sandıklar kurulacak. Parti üyeleri bu tarihlerde mahalle delegelerini belirlemek üzere oy kullanacak.

CHP’de delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından, eylül ve ekim aylarında ilçe kongrelerinin, kasım ayına kadar da il kongresinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.