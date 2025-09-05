Genel Başkan Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti içindeki gerilim ve belirsizlikler nedeniyle yeni bir siyasi parti kurmak için hazırlıklara başladı.

15 Eylül öncesi gergin bekleyiş

CHP’de gözler, 15 Eylül tarihinde görülecek kritik kurultay davasına çevrildi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı karar doğrultusunda CHP İstanbul İl Kongresi iptal edilmiş, geçici bir yönetim atanmıştı.

Bu kararın ardından parti içinde taşlar yerinden oynarken, olası bir “mutlak butlan” kararı mevcut yönetimi büyük ölçüde etkileyebilir. Partinin geleceğine dair belirsizlikler, üst düzey kadrolar arasında huzursuzluğu artırdı.

Ankara’da “Yeni Parti” merkezi

Gazeteci Barış Yarkadaş, çarpıcı bir kulis bilgisini kamuoyuyla paylaştı. İddiaya göre Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara Balgat’ta bulunan 5 katlı bir binayı yeni partinin genel merkezi olarak incelemeye aldı.

Yarkadaş, sürece ilişkin şunları söyledi:

“Bina için fizibilite çalışmaları yapıldı. Hatta bir kahve zincirinin sahibi olan malikle görüşüldü. Ancak bina sahibi siyasetin içine girmek istemediği için şimdilik net bir anlaşma sağlanamadı.”

Bu gelişme, yeni parti kurma planlarının iddia olmaktan çıkıp ciddi bir hazırlık safhasına geçtiğini gösteriyor.

CHP’deki mevcut kaotik ortam ve parti içi güç mücadeleleri, İmamoğlu ve yakın çevresini rahatsız ediyor. Edinilen bilgilere göre İmamoğlu ve ekibi, CHP’de siyaset yapmanın artık zorlaştığını düşünüyor.

İmamoğlu’na yakın bir kaynak, “Partide sürekli kriz çıkıyor. CHP bu şekilde yoluna devam edemez. Yeni bir siyasi oluşum, toplumda büyük bir umut yaratabilir,” değerlendirmesinde bulundu.

Kulislerde dolaşan bilgilere göre, kurulması planlanan partinin adının “Ekim Partisi” olacağı öğrenildi. Parti için gerekli yasal işlemler başlatılırken, kuruluş aşamasında 1 milyon 200 bin TL’lik bir bütçenin hazırlandığı iddia edildi.

Özgür Özel’in yakın çevresine, 15 Eylül’deki davaya ilişkin şu sözleri söylediği öne sürüldü:

“Mahkemeden mutlak butlan kararı çıkarsa ilçelerde yapılacak kongrelere katılacak 50 milletvekiliyle yeniden kazanırım. Eğer kazanamazsak yeni partiyi kurarız.”

CHP’den kopacak olası bir oluşumun, Türk siyasetinde büyük bir sarsıntı yaratması bekleniyor. Yeni parti, özellikle büyükşehirlerde güçlü bir taban oluşturmayı hedefliyor.

Ekim Partisi’nin resmen ilan edilip edilmeyeceği ise 15 Eylül’de açıklanacak mahkeme kararının ardından netlik kazanacak.

Siyaset kulisleri, bu kritik tarihe sayılı günler kala adeta diken üstünde.