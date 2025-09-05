Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kurultay davası öncesinde dikkat çeken bir iddiada bulundu. Ağbaba, İstanbul Başsavcısı ile görüşme yapıldığına dair iddiaları gündeme taşıyarak, “Hem İstanbul İl Başkanlığı’na hem de genel merkeze çökme hazırlığı var” dedi.

Kurultay davası öncesi tartışmalar büyüyor

CHP’de 15 Eylül’de görülecek kurultay davası yaklaşırken, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının yankıları sürüyor. Bu süreçte CHP’li isimlerden yeni açıklamalar da gündeme geliyor.

Ağbaba: “Başsavcı ile görüşme iddiaları var”

Halk TV’de yayımlanan Ekrem Açıkel ile Yeni Bir Sabah programına katılan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sürece ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Ağbaba, “Bunu kimse söylemez, ben söyleyeceğim. İstanbul Başsavcısı ile görüşme iddiaları var. Başsavcı ile görüşerek hem İstanbul il başkanlığına hem genel merkeze çökme iddiaları var” dedi.

“Kimse söylemez, ben söylüyorum”

Ağbaba, yaşanan gelişmelerin yalnızca il kongresiyle sınırlı kalmadığını, genel merkez düzeyinde de müdahale girişimlerinin konuşulduğunu öne sürdü. Açıklama, kurultay sürecine günler kala CHP içindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.