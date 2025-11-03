Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Bayraklı İlçe Örgütü'nde sular durulmuyor.

Ağustos ayında Manavkuyu Mahallesi’ndeki delege seçimlerinde CHP’li Meclis Üyesi Fatma Akçam, parti üyesi Yetkin Özçelik’in yumruklu saldırısına uğramıştı. Araya giren il yöneticileri tarafları sakinleştirmiş, Akçam o dönemde şikayetçi olmamıştı.

Yeni iddia: Ağır hakaretler ve uzaklaştırma kararı

Olayın ardından gerilim sona ermeden, geçtiğimiz hafta aynı isim Yetkin Özçelik’in, Meclis Üyesi Fatma Akçam’a bu kez ağır hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü.

Akçam, bu kez savcılığa başvurdu.

Edinilen bilgilere göre savcılık, Özçelik hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Akçam’ın ayrıca suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Parti içi sessizlik tepkilere yol açtı

Yaşananların ardından CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı’nın sessiz kalması, parti tabanında tepkiyle karşılandı.

Örgüt içinde “şiddet ve hakarete göz mü yumuluyor?” soruları gündeme gelirken, bazı partililer ilçe yönetimini tutum almamakla eleştirdi.

Gözler İl Başkanlığı ve Genel Merkez’de

Parti içindeki kadın temsilini ve örgüt içi huzuru zedeleyen bu gelişme sonrası gözler, CHP İzmir İl Başkanlığı ve CHP Genel Merkezi’ne çevrildi.

Partililer, konunun disiplin sürecine taşınmasını bekliyor.