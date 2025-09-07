Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bu yıl ikinci kez olağanüstü kurultaya gidiyor. Delegelerin topladığı bine yakın imzayla alınan karara göre kurultay 21 Eylül’de Ankara’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak. CHP lideri Özgür Özel, “Kayyum atansa bile en fazla altı gün kalır, çünkü delegenin iradesiyle kurultay mutlaka yapılacak” dedi.

CHP delegelerinden sürpriz hamle

15 Eylül’de görülecek kurultay davası öncesinde delegeler, bine yakın imzayla partiyi olağanüstü kurultaya çağırdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in imzasıyla Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kabul edildi. 22. Olağanüstü Kurultay’da genel başkanlık seçiminin yanı sıra Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için de seçim yapılacak.

“Kayyum olsa da kurultay yapılacak”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Delegelerimiz Genel Başkan’ın dahi engel olamayacağı bir kurultay kararı aldılar.”

“Genel başkanlığa kayyum atansa bile en fazla altı gün görevde kalır.”

“21 Eylül’de partimiz seçilmiş genel başkanını ve yeni yönetimini belirleyecek.”

Olağan kurultay kasım sonunda

CHP kurmayları, olağan kongre sürecinin de devam ettiğini açıkladı. İlçe kongrelerinin önümüzdeki günlerde başlayacağını belirten partililer, 39. Olağan Kurultay’ın kasım sonunda yapılmasının planlandığını bildirdi.

“İsteyen herkes aday olabilir”

CHP’de yapılacak olağanüstü kurultayda isteyen herkesin aday olabileceğini vurgulayan partililer, “Kurultayımız göstermelik olmayacak. Partide görev almak isteyen herkes kendini delegenin takdirine sunabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara’da miting hazırlığı

Öte yandan, CHP’nin 15 Eylül’deki dava öncesinde 14 Eylül’de Ankara’da büyük bir miting yapacağı öğrenildi. Mitingin yargı operasyonlarını protesto etmek amacıyla düzenleneceği ve yerinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.