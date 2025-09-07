Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Eylül’de yapılacak olağanüstü kurultay öncesi kritik açıklamalarda bulundu. Özel, 15 Eylül’de mahkemeden çıkacak olası bir "mutlak butlan" kararının kurultayı engelleyemeyeceğini söyledi.

"Mutlak butlan kararı kurultayı engelleyemez"

Nefes gazetesine konuşan Özel, İstanbul’daki kayyum kararlarının hukuksuz olduğunu belirtti. "Delege isterse genel başkan bile kurultayı durduramaz" diyen CHP lideri, olağanüstü kurultayın delegelerin talebiyle yapılacağını vurguladı.

"Yeni parti kurma niyetimiz yok"

Özel, kamuoyunda tartışılan “Z Planı” iddialarını da reddetti. Yeni bir parti kurmayacaklarını belirten CHP Genel Başkanı, “Biz partiyi kimseye bırakmayız. CHP içinde hukuk ve siyasi mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ile görüştü

Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiğini de açıkladı. Özel, Kılıçdaroğlu’nu 8 Eylül’deki örgüt temsilcileri meclisi ile 9 Eylül’deki Anıtkabir ve İzmir programına davet ettiğini söyledi.

"Kurultay herkese açık"

Özel, 21 Eylül’deki olağanüstü kurultayın demokratik bir süreç olduğunu ifade ederek, “Aday olmak isteyen herkes gelip aday olabilir. Delegeler kimi seçerse onun başımın üstünde yeri vardır” dedi.