8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin sunduğu zam teklifini yetersiz bulan Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK, bugün iş bırakma eylemi düzenleme kararı aldı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve PTT, personele yönelik uyarıda bulunarak eyleme katılacak çalışanlar hakkında işlem başlatacaklarını açıkladı.

Toplu sözleşme sürecinde hükümetin teklifini kabul etmeyen sendikalar, taban aylıklarına ek artış talebinde bulunmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Hükümetin ilk teklifinde 2026’nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6; 2027’nin her iki döneminde ise yüzde 4’er oranında zam yer alıyordu. İkinci görüşmede ise taban aylıklara 1000 lira ek artış önerilmişti. Ancak konfederasyonlar bu teklifi de yetersiz bularak iş bırakma ve miting kararı aldı.

Bu gelişmeler üzerine TCDD Taşımacılık A.Ş. ve PTT Genel Müdürlüğü, tüm personele resmi yazı gönderdi. Yazılarda, 18 Ağustos 2025’te gerçekleştirilecek iş bırakma eylemine katılmamaları gerektiği vurgulanırken, kamu hizmetinin aksamaması için tüm çalışanların görev başında olması istendi.

Her iki kurumun ilettiği yazılarda ayrıca, eyleme katılan çalışanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde disiplin işlemleri başlatılacağı bildirildi. Yöneticilerin, personeli yakından takip ederek eyleme katılanların tespitini yapacağı da ifade edildi.

Kamu kurumlarının bu uyarıları, toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması ve grev tehdidinin artması nedeniyle gündeme geldi. İş bırakma eylemine katılacak personelin işlem görmesi ise sendikalar ve kamu çalışanları arasında tartışma konusu oldu.