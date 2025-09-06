Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 900’ün üzerinde delegenin imzasıyla olağanüstü kurultay yapılmasına karar verdi. Başvuru, Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na yapıldı ve kurultay 21 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kurultayda mevcut yönetim hakkında güven oylaması yapılacak ve Genel Başkan ile Parti Meclisi (PM) seçimleri gerçekleştirilecek.

CHP’den açıklama geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, karara ilişkin şunları söyledi:

"Partimize yönelik kuşatmaya karşın delegelerimizin imzasıyla 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Bu kurultay yalnızca partimizin geleceğini değil; Türkiye’de çok sesliliğe, çoğulculuğa ve demokratik siyasete duyulan inancı da ortaya koyacaktır. Delegelerimizin iradesiyle alınan bu karar, iktidarın tüm müdahale girişimlerine karşı CHP’nin dimdik ayakta olduğunun en güçlü kanıtıdır."

CHP, 21 Eylül'de Kurultay'a gidiyor!

8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali üzerine açılan davada mahkeme, mevcut yönetim ve Özgür Çelik’in görevden alınmasına karar verdi. Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atandı ve kongre süreci durduruldu.

13 Eylül’de planlanan Ataşehir İlçe Olağan Kongresi, mahkeme kararları doğrultusunda İlçe Seçim Kurulu tarafından durduruldu. Ardından Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy ve Başakşehir’deki ilçe kongreleri de tedbir gereği yapılmadı.

CHP, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu ve YSK, ilçe seçim kurullarının kongre yapılamayacağına ilişkin kararlarını kaldırdı. Ancak İstanbul İl yönetimine kayyım atanmasıyla ilgili itiraz reddedildi.