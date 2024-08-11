İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen ‘para sayma’ görüntüleriyle ilgili tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın da bulunduğu 22 şüphelinin, Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Soruşturmanın detayları ve iddianame

Sosyal medyada yayımlanan görüntüler, CHP tarafından 2019’da başlatılan ‘Bir Tuğla Da Sen Koy’ bağış kampanyasına ilişkin bağışların kanuna aykırı şekilde toplandığını ve kullanıldığını öne sürdü. İddianamede, CHP tarafından Sarıyer Ayazağa Mahallesi C Blok'taki 14 taşınmazın SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka’dan 11 Aralık 2019’da satın alındığı belirtiliyor. Görüntülerdeki paranın, bu satışa ait olduğu ifade ediliyor.

Bağışların kanuna aykırı kullanımı

İddianamede, taşınmazların satın alınmasında kullanılan ve nakit olarak sayılan 15 milyon 510 bin liranın, vatandaşların bağışlarıyla karşılandığı belirtildi. Ancak, CHP İl Başkanlığı'nın satış bedelini 39 milyon 870 bin lira olarak bildirdiği ve bağışların Siyasi Partiler Kanunu'na uygun şekilde makbuzlandırılmadığı belirtti.

Suçlamalar ve hapis talebi

İddianamede, eski CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Yılmaz ve diğer şüphelilerin ‘kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi’ suçlarından 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Vergi dairesi ihbarda bulundu

CHP İstanbul İl Başkanlığı binası olarak kullanılan taşınmazları satın alan CHP ve satıcı SEAS Besicilik yetkilisi Ali Rıza Braka hakkında, vergi mevzuatı çerçevesinde gerekli inceleme ve denetim yapılması amacıyla İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’na ihbarda bulunulduğu öğrenildi.