Cmhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasının ardından gözler, 15 Eylül’de görülecek CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin davaya çevrildi. Parti kulislerinde, davadan “mutlak butlan” kararı çıkması halinde eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve dönebileceği konuşuluyor.

Mahkeme, Çelik ve Yönetimini Görevden Aldı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada dün kritik bir karar aldı. Mahkeme, Özgür Çelik ve ekibini tedbiren görevden uzaklaştırırken, yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici bir kurul atadı.

Karara göre, bu kurul CHP İstanbul İl Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanarak partiyi yeni kurultaya kadar yönetecek.

15 Eylül Kararı CHP’nin Geleceğini Belirleyecek

Parti içindeki gelişmeler, gözleri 15 Eylül’deki kritik davaya çevirdi. DW Türkçe’nin aktardığı kulis bilgisine göre, mahkemenin “mutlak butlan” kararı vermesi durumunda Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı görevini kabul edecek ve partinin bölünmesini önlemek için süreci yönetmeye hazırlanacak.

Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun parti içindeki olası kaosu birkaç hafta içinde yatıştıracağına inandığı ve CHP’yi kontrollü bir şekilde olağan kurultaya taşıyacağı ifade ediliyor.

Delegelerin Yeniden Seçimi Gündemde

İddiaya göre, Kılıçdaroğlu mevcut CHP yönetiminin olası erken kurultay çağrılarına sıcak bakmayacak. Bunun yerine mahallelerden başlayarak delegelerin yeniden seçileceği bir süreç başlatmayı planlıyor. Kılıçdaroğlu, mevcut delege yapısının hukuken sakatlandığını savunarak, kurultaya kadar partinin tüm organlarının yenilenmesini hedefliyor.

Görevden Sonra İhraç İhtimali

Parti kaynakları, “mutlak butlan” kararının çıkma ihtimalini düşük görse de böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde İstanbul’daki sürecin tekrarlanabileceğini belirtiyor. Bu durumda, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, tıpkı Gürsel Tekin gibi CHP’den ihraç edilmesi gündeme gelebilir.

CHP’de Gerilim Tırmanıyor

15 Eylül’deki davadan çıkacak karar, CHP’nin geleceğini doğrudan belirleyecek.

Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti yönetimine dönmesi ihtimali, CHP tabanında hem umut hem de endişe yaratırken, parti içindeki dengelerin tamamen değişebileceği yorumları yapılıyor.

CHP’nin kritik davaya doğru ilerlediği bu süreçte, kulislerdeki hareketlilik her geçen gün artıyor.