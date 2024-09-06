Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), Sivas Kongresi’nin 105. yıldönümü nedeniyle 4 Eylül’de Sivas’ta yaptığı Tüzük Kurultayı’nın resmi açılışı bugün Ankara’da yapılacak.

Kurultay’a CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultaya katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmayacak.

Divan Başkanlığı'na Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’in seçilmesi beklenen kurultay, Genel Başkan Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla başlayacak.

Komisyon üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edilen tüzük taslak metninin son hâli görüşlerini taslağın son hâli verildikten sonra ileteceğini söyleyen Kılıçdaroğlu’na ve diğer önceki dönem genel başkanlarına iletilmişti.

Bugün saat 10.00’da Ankara'da ATO Congressium’da resmen başlayacak ve “İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı” adı altında yapılacak Tüzük Kurultayı’na seyirci alınmayacak.

Kurultay Başkanlık Divanı'nın oluşmasının ardından, kurultayın açılış konuşmasını yapacak olan Genel Başkan Özgür Özel’in, göreve seçilmesinden bu yana partide yaşanan değişimi anlatması bekleniyor.