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Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü H.İ.K. (29) kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan A.D. (52) ile E.S.D'nin (21) ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Araçlarda sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekibince kurtarıldı. Kazada yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fethiye-Antalya kara yolu Esenköy mevkiiinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda altı aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Muğla 'nın Fethiye ilçesinde zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

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