Muğla'nın Fethiye ilçesinde zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Fethiye-Antalya kara yolu Esenköy mevkiiinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda altı aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekibince kurtarıldı. Kazada yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü H.İ.K. (29) kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan A.D. (52) ile E.S.D'nin (21) ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.