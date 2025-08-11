Balıkesir’de 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası GSM hatları saatlerce kesintiye uğradı. Vatandaşlar ve kriz masaları arasında iletişim sağlanamadı. Bu durum, Türkiye’nin afetlere hazırlıksız olduğunu gösterdi.

CHP’li Gülcan Kış iletişim felcini eleştirdi

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 23 Nisan İstanbul depreminde de yaşanan iletişim sorunlarının devam ettiğini belirtti. Kış, “Deprem anında haberleşmenin çökmesi doğrudan can kaybına yol açabilecek büyük bir zafiyettir” dedi.

Bakanın ‘WhatsApp kullanın’ açıklamasına tepki

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kapasite artırımı yapıldığını savunsa da, Balıkesir’de yaşananlar bunun aksini gösterdi. Bakanın “Kesinti yok, WhatsApp, Telegram kullanın” sözleri Gülcan Kış tarafından “devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan, çaresizlik” olarak nitelendirildi.

Afet iletişim altyapısı güçlendirilmeli

Gülcan Kış, GSM operatörlerinin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi, alternatif iletişim sistemleri kurulması ve afet iletişim altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. “Deprem öldürmez, ihmal öldürür” dedi.

İhmalin faturası ağır

Türkiye’de her büyük depremde yaşanan iletişim krizleri, altyapı yatırımlarının yetersiz olduğunu gösteriyor. Afet yönetiminde ciddi eksiklikler bulunuyor ve bu ihmallerin bedelini halk ödüyor.