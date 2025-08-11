

Balıkesir’de yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından GSM operatörlerinin altyapısının çökmesi, vatandaşların yakınlarıyla iletişim kuramamasına neden oldu. Bu duruma tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, operatörlere yeterli altyapı yatırımı yapılmadığını ve ilgili bakanlığın yaptırım uygulamak yerine şirketlere destek verdiğini iddia etti.

Karasu, “Bu operatörler siyasi arpalık olarak kullanıldı; her depremde bu sorunlar bu yüzden yaşanıyor” dedi.

Varlık Fonu’na bağlı operatörlerin karları dikkat çekti

Operatör altyapısındaki kriz tartışılırken, odağa Turkcell ve Türk Telekom’un yıllık finansalları da girdi. 2024 yılında Turkcell, 166,7 milyar TL gelir elde etmiş, yıllık net kârı ise 23,5 milyar TL olmuştu

. Öte yandan, 2025’in ilk çeyreğinde şirketin net kârı 3,1 milyar TL olarak açıklandı

.

Türk Telekom ise Varlık Fonu’nun yüzde 60’lık hissesiyle yönetilmekte ve büyük mali varlıklara sahip bir kurumsal aktör olarak öne çıkıyor

.

Karasu: “Bu çöküş sistem değil, AKP’dir”

Karasu, iletişim altyapısından yaşanan aksaklıkların yalnızca teknik sorun olmadığını, yıllardır sürdürülen siyasi tercih ve kayırmacılığın yansıması olduğunu savundu. Karasu’ya göre, “Çöken sistem değil, AKP’nin ta kendisidir.” Ve ekledi: “İhmal ve sorumsuzluk göz göre göre sürdürülüyor; her depremde aynı manzara yaşanıyor.”