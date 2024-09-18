CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, vatandaşların fahiş telefon ve internet faturaları karşısındaki tepkisini TBMM gündemine taşıdı. Mobil operatörlerin zam furyasıyla halkın büyük mağduriyet yaşadığını belirten Karasu, “Saray ve avaneleri, vatandaşın sorunlarını görmezden gelerek bu zamları kılıflamaya çalışıyor” dedi. Karasu, son bir yıl içinde iletişim maliyetlerinin %215 oranında arttığını, bu durumun vatandaşın bütçesini altüst ettiğini vurguladı.

Telekom CEO’sunun Açıklamaları Tepki Çekti

Karasu, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın, internet tarifelerinin “damacana su” ile kıyaslandığı açıklamaya da tepki gösterdi: “Bu yaklaşım, sarayın halkın gerçeklerinden ne kadar uzak olduğunun bir göstergesidir” dedi. Karasu, bir ailenin aylık iletişim maliyetinin 2 bin 350 liraya çıktığını ve bu yükün taşınamaz hale geldiğini belirtti.

Yatırımlar Yetersiz, 5G Neden Gecikti?

Karasu, hükümetin 5G teknolojisine geçişte de yetersiz kaldığını söyledi. 2025 yılına ertelenen 5G ihalesinin, teknolojik gelişim açısından büyük bir geri adım olduğunu ifade etti.