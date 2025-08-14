Aydın siyasetinde günlerdir konuşulan gelişme resmileşti. Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini sabah saatlerinde sosyal medya hesabından duyuran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, akşam saatlerinde AK Parti saflarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da hazır bulunduğu törende Çerçioğlu’na parti rozeti takıldı. Törende yaptığı konuşmada dikkat çeken mesajlar veren Çerçioğlu, siyasetteki yeni yol haritasını da işaret etti.

Çerçioğlu, şu sözleri söyledi:

"Önceden Aydın'a nasıl hizmet ettiysem, bundan sonra da sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğim.

Bugün hakkımda iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar. Yargılanmaktan korkmadım. Alnım ak, başım dik! Yaşadığım sorunları siyasi ahlâk açısından uygun bulmuyorum ama gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim var ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle, sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde hizmet etmeye devam edeceğim.

Sayın Cumhurbaşkanım, Aydın ili birinci derece deprem bölgesi. Bundan sonra sizin desteğiyle kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak istiyorum, şimdiden hayırlı uğurlu olsun!"

Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişinin perde arkasına ilişkin en çok konuşulan konulardan biri, “aile şirketini kurtarma” sözü verildiği yönündeki iddia oldu. Siyasi kulislerde, Çerçioğlu’nun uzun süredir ekonomik ve hukuki baskılar altında bulunduğu, AK Parti ile yapılan görüşmelerde bu sıkıntıların çözülmesi için taahhüt verildiği ileri sürülüyor.