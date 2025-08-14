Aydın’ın Söke ilçesinde siyasi kulisleri hareketlendiren gelişmeler yaşandı. Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan’ın AK Parti’ye geçişinin ardından CHP’de sular durulmuyor. Partide yaşanan krizin son halkasında 5 belediye meclis üyesi istifa etti.

CHP’li meclis üyeleri Hayal Üzüm, Şakir Gülmez, Necmettin Aka, Murat Günal ve Hilal Kabasakal, yaptıkları ortak açıklamayla partilerinden ayrıldıklarını duyurdu. Üyeler, görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini bildirdi.

İstifalarla birlikte Söke Belediye Meclisi’nde CHP’nin sandalye sayısı azaldı. Bu durum, ilçede siyasi dengelerin yeniden şekillenmesine yol açtı.

Kulisler Hareketlendi

Başkan Arıkan’ın parti değişikliğinin ardından gelen bu istifalar, Söke’de siyasetin seyrini tamamen değiştirdi. İlçede “Yeni istifalar olur mu?” ve “CHP’nin bundan sonraki stratejisi ne olacak?” soruları gündeme geldi.

Söke’de siyaset arenasında tansiyon yükselirken, gözler CHP’nin ve bağımsız kalan meclis üyelerinin ilerleyen günlerde atacağı adımlara çevrildi.