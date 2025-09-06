CHP, 15 Eylül'deki Kurultay davasından bir gün önce Ankara'da büyük bir miting yapma kararı aldı.

CHP, 15 Eylül'deki 38’inci Olağan ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın duruşmasından bir gün önce Ankara'da büyük bir miting yapma kararı aldı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, CHP’nin 14 Eylül Pazar günü gerçekleştireceği miting, davanın öncesinde büyük bir katılımla yapılacak. Mitingin yeri ve saati henüz netleştirilmemiş olup, CHP Ankara İl Başkanlığı'nın bu konuda çalışmaları sürüyor.

Duruşma 15 Eylül'de

CHP’nin 38’inci Olağan ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül'deki duruşmasında, mahkemenin 'mutlak butlan' kararı alması durumunda CHP'ye kayyum atanabileceği belirtiliyor. Bu süreç, partinin geleceği açısından kritik bir öneme sahip.

Kayyum kararına karşılık OIağanüstü Kurultay yapılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olası bir kayyum kararına karşılık, 21 Eylül'de Olağanüstü Kurultay başvurusu yapacaklarını duyurdu. Bu durumda, atanan kayyumun yalnızca 15 Eylül ile 21 Eylül tarihleri arasında görev yapabileceği ifade ediliyor.

CHP’nin yapacağı miting, partinin durumu ve dava süreci açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Tüm gözler, 15 Eylül'de görülecek duruşmanın sonuçlarına çevrildi.