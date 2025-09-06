Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da 300 bininci deprem konutunun teslim töreninde, yıl sonuna kadar evine girmeyen tek bir depremzede bırakmayacaklarını vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da düzenlenen 300 bininci deprem konutunun teslim töreninde önemli açıklamalarda bulundu. "Yıl sonuna kadar evine girmeyen tek bir kardeşimizi bırakmayana kadar çalışacağız" diyen Bakan Kurum, depremzedelere yönelik taahhütlerini yineledi.

300 bininci konutun teslim töreni yapıldı

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen"300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde konuştu. Malatyalılara teşekkür eden Kurum, "Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 300 bininci yuvamızın anahtarlarını heyecanla, coşkuyla teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, konuşmasında "Bugün bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğuyoruz" diyerek, yeni yuvaların afetzede kardeşlere hayırlı olmasını diledi. "Karanlığın yerini yeniden aydınlığa bırakıyoruz ve baharı müjdeleyen 300 bin çiçek daha açıyor" şeklinde duygularını ifade etti.

"Taş üstüne taş koyuyoruz"

"Bu yuvaları insanlık tarihinin en asil milleti olan Türk mille ti tamamlamıştır" diyen Kurum, yapılan her çalışmanın ardında 200 bin mimar, mühendis ve işçi bulunduğunu vurguladı. "Biz birileri gibi söz üstüne söz dizmiyoruz. Taş üstüne taş koyuyoruz" diyerek hükümetin kararlılığını dile getirdi.

Yıl sonuna kadar tüm depremzedelere evler teslim edilecek

Kurum, Malatyalı depremzedeler için her ne yapıyorsak aşkla, sevdayla ve muhabbetle yaptıklarını belirtti. "Bize güvenenler, bize inananlar için koşacağız. Tek bir an bile durmayacağız" dedi. Yıl sonuna kadar her depremzedeye evlerini teslim edeceklerini tekrarlayarak, hükümetin bu süreçteki kararlılığını vurguladı.

Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 300 bininci yuvamızın anahtarlarını heyecanla, coşkuyla teslim ediyoruz. Bizi gün gün, saat saat, dakika dakika bu büyük hedefe koşturan, bize millete hizmet davasında her kula nasip olmayacak bu şerefi bahşeden Cenabıallah'a hamdediyorum. Yeni yuvalarımızın afetzede kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyor, evlerine kavuşan tüm kardeşlerime sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Bugün bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğuyoruz. Her an umutlarımız yeniden yeşeriyor. Karanlığın yerini yeniden aydınlığa bırakıyoruz ve baharı müjdeleyen 300 bin çiçek daha açıyor. Evet bugün Malatya'da on binlerce sıcak yuvaya kavuşan Battal Gazi'nin evlatları yeniden umutla, heyecanla, aşkla ayağa kalkıyor."

Bakan Kurum, tarihin yeniden yazıldığını ve her şeyin yeniden başladığını belirterek şunları ifade etti:

Gördüğünüz tüm bu yuvaları insanlık tarihinin en asil milleti olan Türk milleti tamamlamıştır. Tüm bu haneleri 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimiz, yani Türkiye'nin görünmez kahramanları tamamlamıştır. İçimizi ısıtan tüm bu güzellikleri büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti tamamlamıştır. Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tamamlamıştır. Kardeşlerim, biz Malatyalı depremzedelerimiz için depremzede kardeşlerimiz için her ne yapıyorsak aşkla, sevdayla, muhabbetle yapıyoruz. Biz birileri gibi söz üstüne söz dizmiyoruz. Biz birileri gibi laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyuyoruz. Onlar ne söylerse söylesinler, onlar ne yaparsa yapsınlar biz onların yalanlarına işte şu minik yavrularımızın yeni evlerindeki mutluluklarıyla cevap vereceğiz. Onların iftiralarına, Malatya'nın yeniden ayağa kalkışıyla 11 ilimizde, üretimde, istihdamda, ticarette yeniden şahlanışla cevap vereceğiz. Bu yolda bize güvenenler, bize inananlar için koşacağız. Ardımızda dağ gibi duran babalarımız için çalışacağız. Bize dua eden cennet kokulu annelerimiz için çalışacağız. Tek bir an bile durmayacağız. Yuvalarımızı söz verdiğimiz tarihte teslim edeceğiz ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yıl sonuna kadar evine girmeyen tek bir kardeşimizi bırakmayana kadar çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız.