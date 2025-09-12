İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, hakkında açılan “sahte diploma” davası bugün görülen duruşmasında ilginç anlar yaşandı. Mahkeme salonunda yaşanan bir detay ise duruşmaya damgasını vurdu.

Hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen İmamoğlu, savunmasını yaparken ceketini çıkarıp gömleğinin kollarını sıvadı. Salonda gerilimin yükseldiği dakikalarda İmamoğlu, kravatını çıkararak CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden mahkeme kararıyla alınan Özgür Çelik’e doğru fırlattı.

“Sembolik bir jest” olarak yorumlandı

İmamoğlu’nun bu hareketi, siyasi bir mesaj olarak değerlendirildi. Kravat fırlatma anı, duruşma salonunda kısa süreli şaşkınlığa yol açarken, sosyal medyada hızla yayıldı. Çok sayıda kullanıcı, bu jesti “dayanışma ve vefa göstergesi” olarak yorumladı.

Özgür Çelik’in, İmamoğlu’nun jesti karşısında duygulandığı ve kendisine yöneltilen desteğe teşekkür ettiği öğrenildi.

Dava süreci devam ediyor

İmamoğlu, hakkında ortaya atılan “sahte diploma” iddialarını reddederek suçlamaların siyasi olduğunu belirtti. Duruşma, mahkeme heyetinin ek delil ve belgeleri incelemesi için ileri bir tarihe ertelendi.