Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Deniz Yücel, 22. Olağanüstü Kurultay sonrasında yapılan ilk Parti Meclisi toplantısının ardından basın açıklamasında bulundu. Yücel, Genel Başkan Özgür Özel'in önerisi ve Parti Meclisi’nin onayıyla mevcut Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine devam etmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

Yücel açıklamasında, 1 Ekim’de açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) oturumuna ilişkin de önemli mesajlar verdi. Geçtiğimiz yasama döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Genel Kurul’da ayakta karşılayan CHP’nin bu yıl aynı tavrı sergilemeyeceğini ifade etti.

“Cumhurbaşkanı’nı ne oturarak ne de ayakta karşılayacağız. Meşruiyetini yitirmiştir.” diyen Yücel, son dönemde CHP’ye yönelik yargı hamlelerine sert sözlerle karşı çıktı.

Yücel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla başlayan sürecin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla devam ettiğini, şu anda 17 CHP’li belediye başkanının, 1 Parti Meclisi üyesinin ve çok sayıda bürokratın tutuklu olduğunu belirtti.

Yücel ayrıca, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması ve davalara ilişkin yargı süreçlerindeki çelişkileri de eleştirdi. Ankara Mahkemelerinin yetkili olduğunu belirten kararlara rağmen İstanbul Mahkemelerinin devreye girmesini "hukuksuzluk" olarak nitelendirdi.

Son olarak 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın millet adına hayırlı olmasını dileyen Yücel, “Bu yasama yılında da millet iradesini egemen kılmak için mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.