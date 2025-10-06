Yalova-Çınarcık’ta 26 Eylül’de 6’ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu tamamlandı. Bursa Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Güllü’nün kanında 3,53 promil alkol bulunduğu, vücudunda darp, cebir veya uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtildi.

Toksikoloji bulguları

Raporda, Güllü’nün kanında yüksek oranda etanol (alkol) tespit edildiği, iç organ parçaları ve mide muhtevasında uyuşturucu ya da toksik maddeye rastlanmadığı kaydedildi. Göz içi sıvısında da alkol seviyesinin yüksek olduğu belirtildi. İdrar örneklerinde yalnızca ağrı kesici ve reçeteli ilaç kalıntılarına rastlandı.

Kazara düşme ihtimali

Ailenin avukatı Rahmi Çelik, raporun kazara düşme ihtimalini güçlendirdiğini söyledi. Çelik, “Müvekkilim Gül Tut’un kanında 3,53 promil alkol tespit edildi. Bu düzey, ciddi denge ve koordinasyon kaybına yol açabilir. Raporda darp, metanol veya uyuşturucuya rastlanmamıştır. Bulgular, yüksek alkol etkisi altında kazara düşme olasılığını güçlü biçimde desteklemektedir” ifadelerini kullandı.

Soruşturma devam ediyor

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Polis, olay anına ilişkin evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Güllü’nün cenazesi 27 Eylül’de Tuzla’daki Sultan 1. Ahmet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmişti.