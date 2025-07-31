CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Taliban’ın Afganistan’daki işsizliği azaltmak için Türkiye’nin de aralarında olduğu ülkelere iş gücü göndermeye hazırlandığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Bakan, İçişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Dışişleri Bakanlarına konu hakkında sorular yöneltti.

Taliban ile iş gücü anlaşması iç güvenlik tehdidi mi?

Bakan, “Türkiye’de işsizlik yüksekken, nitelikli iş gücü yurt dışına giderken Taliban rejimiyle böyle bir iş gücü anlaşması yapılması izaha muhtaçtır” ifadelerini kullandı. Ayrıca bu anlaşmanın iç güvenlik ve istihbarat açısından tehdit oluşturduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yöneltilen sorular

Bakan, Taliban’ın iş gücü göndermeye yönelik görüşmelerde İçişleri Bakanlığı’nın rolünü, gönderilecek kişilerin statüsünü, güvenlik soruşturmasını ve olası risk değerlendirmesini sordu.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’a sorular

CHP’li Bakan, Taliban ile yapılan görüşmelerin detaylarını, iş gücü alımına dair hazırlıkları, sektörleri ve iş gücü statüsünü Çalışma Bakanı’na yöneltti. Türkiye’de işsizliğin yüksek olduğu ortamda yabancı iş gücünün alınmasının gerekçesini sordu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a sorular

Bakan, Taliban ile iş gücü görüşmelerinin doğruluğunu, bu kapsamda yapılan temasları ve Afgan iş gücünün Türkiye’de istihdam edilme durumunu Dışişleri Bakanı’na sordu.

Meclis gündeminde yer alan bu soru önergeleriyle, Taliban ile iş gücü anlaşmasının detayları ve güvenlik boyutu yakından takip ediliyor.