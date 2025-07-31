Aydın’da son yıllarda etkisini artıran iklim değişikliği ve kuraklık, yeraltı su kaynaklarını tehdit etmeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, özellikle içme suyu açısından büyük önem taşıyan yeraltı sularının bilinçsiz tüketim ve azalan yağışlar nedeniyle kritik seviyelere düştüğünü vurguladı.

Kuraklık yeraltı su seviyelerini düşürdü

Başkan Özlem Çerçioğlu, yağışların azalması ve sıcaklıkların artmasının sonucu olarak birçok bölgede kuyuların tamamen kuruduğuna dikkat çekti. Yeraltı sularının tükenmesinin geri dönülemez sonuçlar doğurabileceğini belirten Çerçioğlu, vatandaşlara suyu dikkatli kullanma çağrısında bulundu.

Küçük önlemler büyük fark yaratabilir

Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızın bu konuda göstereceği duyarlılık, yaşanabilecek su krizlerinin önüne geçilmesinde hayati rol oynayacaktır. Su sadece bugünümüzün değil, yarınlarımızın da garantisidir” ifadelerini kullandı. Ayrıca bireysel olarak alınabilecek küçük önlemlerin toplu bir etki oluşturacağını hatırlattı.

Aydın büyükşehir su farkındalığı için çalışıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak su kaynaklarının korunması için çeşitli farkındalık projeleri yürüttüklerini belirten Başkan Çerçioğlu, vatandaşları bilinçli su kullanımına teşvik etmeye devam ettiklerini söyledi. “Su kaynaklarımızı korumak hepimizin ortak görevidir. Unutulmamalıdır ki her damla su bir yaşamdır” diyerek suyun önemine bir kez daha dikkat çekti.