Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a kınama cezası verdi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Özcan'ın sosyal medyada 11 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı paylaşım nedeniyle kınama cezası ile cezalandırıldığı belirtildi. Bu karar sonucunda Tanju Özcan, 1 yıl boyunca parti organlarına yönelik seçimlere katılamayacak.

Neden ceza aldı?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlarla sık sık gündeme gelmiş, CHP tüzüğüne aykırı tutum ve davranışları nedeniyle partiden ihraç edilmişti. Ancak daha sonra Parti Meclisi'nin kararıyla affedilerek CHP'ye geri dönmüştü. Özcan, son olarak sosyal medya hesabından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak eleştirilerde bulunmuş, bu paylaşımla ikili arasında yaşanan polemik yeniden gündeme gelmişti.