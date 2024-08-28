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İsrail’i kayıtsız şartsız destekleyen bir avuç ülkenin, hukuka ve insanlık vicdanına aykırı bu tutumlarından bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir."

İsrail’in, uluslararası hukuku tamamen hiçe sayan bu eylemlerine karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır.

CHP'li Korcan Uçman: “CHP’li belediyeler olarak engelleri aşacağız”

CHP'li Korcan Uçman: “CHP’li belediyeler olarak engelleri aşacağız”

"İsrail’in Batı Şeria ’da başlattığı yasa dışı operasyon u ve İsrail Dışişleri Bakanının Gazze’deki uygulamaları Batı Şeria’ya da taşıyacakları yönündeki açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı 'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

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