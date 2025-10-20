Beşiktaş Soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’li Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Seyhan, Ceyhan ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlarının tutukluluk hallerinin sürmesine karar verildi.

CHP’li 6 belediye başkanı hakkında karar

Kamuoyunda “Beşiktaş Soruşturması” olarak bilinen dava kapsamında tutuklanan CHP’li Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Seyhan, Ceyhan ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlarının tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Karar, belediye başkanlarının avukatı Hüseyin Ersöz tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.

“Kamuoyunda ‘Beşiktaş Soruşturması’ olarak isimlendirilen dosyada (2024/236201) geçtiğimiz Cuma tefrik (ayırma) kararı verilmişti. Bugün tefrik edilen o dosyada (2025/234859) tutukluluk incelemeleri yapıldı. Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Seyhan, Ceyhan ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlarının tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.”

Avukat Hüseyin Ersöz, bu son tutukluluk incelemesinin, iddianame mahkemeye gönderilmeden önce yapılan ve tensip zaptı düzenlenmesi ile mahkemeye zaman kazandırmayı amaçlayan bir işlem olarak değerlendirilebileceğini belirtti.