CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türkiye'de çiftçi sayısının gelecek yıl 400 binin altına inebileceğine dikkat çekerek, acil önlem alınması çağrısında bulundu.

Adem, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemine göre, 2009 yılında 1 milyon 16 bin 692 olan çiftçi sayısının 2024 yılında 450 bin civarına gerilediğine işaret ederek, "Önümüzdeki yıl çiftçi sayısı 400 binin altına inebilir. Bu durum sürdürülebilir değildir, acil önlem almamız gerekiyor. Bu bir beka meselesidir" ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin hangi ürünü ekerse eksin zarar ettiğini, borçları ve yetersiz destekler nedeniyle tarım ve hayvancılık sektöründen uzaklaştığını söyleyen Adem, çiftçilerin toplam borcunun 800 milyar liraya dayandığını ve verilen devlet desteğinin çok yetersiz olduğunu vurguladı.

"Kaybeden sadece çiftçimiz değil, tüm ülkece kaybediyoruz" diyen Adem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tablo çiftçilerinin üretimden ayrılmasına, hayvancılık sektöründen çıkışına neden oluyor, vatandaş açısından da et, süt, meyve-sebze gibi temel gıda fiyatlarının sürekli artmasına neden oluyor. Yani kaybeden sadece çiftçimiz değil, tüm ülkece kaybediyoruz. Tarım sektörü, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel de bir değerdir. Çiftçinin topraklarını terk etmesi, geleneksel tarım bilgisinin ve yaşam anlayışının da kaybı demektir. Bu nedenle, tüm siyasi partileri ve ilgili kuruluşlar, ivedilikle bir araya gelmeli ve Türk tarımını kurtarmak için ortak bir strateji oluşturmalıdır. Zaman kaybetmeden harekete geçmeliyiz."