Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun “Ahmağa anlatır gibi anlattım. Biz dördüncü maddeye karşıyız” açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Gökçen, Yapıcıoğlu’nun açıklamalarına yanıt verirken, “Domuz bağcılara, kadın katillerine Bilal’e anlatır gibi anlatıyoruz. İlk dört maddeye dokunulacak hiçbir masada yokuz” dedi.

Yapıcıoğlu’nun CHP'ye yönelik açıklamalarına da değinen Gökçen, yeni anayasa ve ilk dört madde üzerindeki tartışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Gökçen'in açıklaması ise şu şekilde:

"Birileri çıkmış, dördüncü madde değişmeli diyor. Ahmağa anlatır gibi anlattım diyor. Cumhuriyeti, laikliği, hukuk devletini güvence altına alan maddeler bunlar. Bunlar bayrağı, başkenti belirleyen maddeler. Halkın sorunlarının üstü örtülsün, Erdoğan’a yeni bir yol açılsın diye kurmak istedikleri masanın dört ayağından üçü eksik. Anayasanın ilk üç maddesi eksik. Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmadan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmadan, değiştirilemez maddelere dokunma cüreti gösterilirken yeni bir anayasa konuşulamaz. Domuz bağcılara, kadın katillerine Bilal’e anlatır gibi anlatıyoruz: ilk dört maddeye dokunulacak hiçbir masada yokuz."

Ne olmuştu?

Yapıcıoğlu, Rehber TV’de katıldığı programda anayasa tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Yeni anayasa ile ilgili konuşmalarının CHP tarafından eleştirilmesine değinen Yapıcıoğlu, şunları söylemişti:

Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. O zaman onların bile anlayacağı bir şekilde söyleyeyim. Biz anayasanın 4’üncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasanın 4’üncü maddesi olmasın diyoruz. Anayasada değiştirilemez maddeler olmaması demek, bütün o değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir. Anayasanın 4’üncü maddesine karşıyız, tamam mı? Anladınız mı? 4’üncü madde olmasın. 4’üncü madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Bir daha söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. İlk 4 madde değil, 4’üncü madde, tamam mı?