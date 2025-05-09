Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, ilçede gündeme oturan Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla başlayan yargılama süreci hakkında açıklama yaptı.

Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İlçemizde gündemi oluşturan İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Mehmet Deviren ve beraberinde 3 genç arkadaşımızın isimlerinin karıştığı Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile başlayan yargılama süreci devam etmekte ve partimiz tarafından yakından takip edilmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak şiddetin ve hakaretin her türlüsüne net olarak karşı duruyoruz. Arkadaşlarımızın ilgili fiili işlediklerine dair nihai bir yargılama sonucu mevcut değildir. Son yıllarda kendilerini savcı ve hakim olarak nitelendirmeye ve yargılama yapmaya alışkın olan bir takım çevrelerin hazin açıklamalarını izliyoruz. İlçemizdeki yargılama sürecine çeşitli girişimlerle müdahil olmaya çalışanların çabalarını, ülkede 23 yılda yok ettikleri hukukun dibini sıyırmak olarak görüyoruz. Açıklamalar yayınlayarak hüküm veren, hakaret eden kişilere masumiyet karinesini hatırlatıyoruz. Hukuk devletinde sorumluluk sahibi siyasilerin görevi, yargıya yön vermek değil, onun bağımsızlığını ve tarafsızlığını korumaktır. Yaşananlar 19 Mart tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuz bir şekilde gözaltına alınarak tutuklanması ile başlayan ve tüm ülkenizde yaşanan ifade özgürlüğünün yok edildiği sürecin bir parçasıdır. Parti geleneğimiz, suç ve suçluyu ayıracak nitelik ve tecrübede olduğu gibi, kamuoyunu yanlış yönlendirme gayesi taşıyan kimselere fırsat vermeyecek olgunluktadır. Yargılama süreci yakından takip edilecek ve şeffaflıkla kamuoyu paylaşılacaktır.