CHP Baskil İlçe Başkanı Kemal Zeki Arslan, hükümetin kamu çalışanlarına 2026 yılı için önerdiği yüzde 11+7’lik toplam yüzde 18 zam teklifine sert tepki gösterdi. Arslan, söz konusu teklifin memur ve emeklilerin yaşadığı ekonomik gerçeklikle bağdaşmadığını belirterek, “Bu oran emekçiye yapılan en büyük haksızlıktır” dedi.

“Gerçek Hayat Pahalılığı Yok Sayılıyor”

Arslan, hükümetin açıkladığı zam oranının halkın yaşadığı zorlukları görmezden geldiğini ifade etti. “Markette, pazarda, kirada ve faturalarda yaşanan artış ortadayken, yüzde 18 zam önerisi memura ‘geçinemezsen de idare et’ demekten başka bir şey değildir. TÜİK’in makyajlı rakamları değil, vatandaşın boşalan cüzdanı gerçeği ortaya koyuyor” dedi.

“Verilen Sözler Tutulmadı”

Cumhurbaşkanı’nın geçmişte verdiği, “En düşük memur maaşı ile en düşük işçi maaşı eşitlenecek” sözünü hatırlatan Arslan, “Bugünkü tablo verilen sözlerin açıkça çiğnendiğini gösteriyor. Bu rakamlarla memura, ‘borçla yaşa, sesini çıkarma’ deniliyor. Biz CHP olarak bu anlayışı kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sendikaların Sessizliği Zulme Ortaklıktır”

Arslan, sendikaların pasif tavrını da eleştirerek, “Hükümetin baskısı karşısında sessiz kalan sendikalar, temsil ettikleri milyonların hakkını savunmuyor. Sessizlik, emekçinin ezilmesine ortak olmaktır. Emekçinin yanında durmayan hiçbir sendika gerçek sendika değildir” diye konuştu.

“Mücadeleye Devam Edeceğiz”

CHP Baskil İlçe Başkanı Arslan, açıklamasını mücadele çağrısıyla sonlandırdı:

“Bu milletin en büyük değeri emeğidir. Umudu ve alın teriyle alay edilen bir toplum ayakta kalamaz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak emeğin hakkını sonuna kadar savunacak, vatandaşlarımızı adaletsizliğe teslim etmeye çalışanlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.”