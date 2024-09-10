Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüyle ilgili CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, önemli açıklamalarda bulundu. Kaya, "Narin'e bunu yapanların bir an evvel bulunması ve en ağır şekilde cezalandırılması için takipte olacağız." ifadelerini kullandı.

CHP heyeti Diyarbakır Barosu’nu ziyaret etti

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile birlikte Diyarbakır Barosu'nu ziyaret etti. Baro Başkanı Nahit Eren ile yapılan görüşmenin ardından Kaya, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kaya, "Narin Güran’ın acısını paylaşmak ve bu olayın takipçisi olmak için buradayız" dedi.

"85 milyonun vicdanını çuvala sığdıramazlar"

Narin Güran’ın cesedinin bir çuvala konulmuş olarak bulunduğunu hatırlatan Kaya, şu sözlere yer verdi: "Narin’imizi küçük bir çuvalın içine sığdırdılar ama 85 milyonun vicdanını o çuvala sığdıramayacaklar. Türkiye'de tüm insanlık bu olaydan etkilenmiş durumda. Öldürülen her çocuk, kadın ve insan, toplum olarak onurumuzu kaybetmemize neden oluyor. Narin’e bunu yapanların adalet önünde bir an önce bulunması ve en ağır şekilde cezalandırılması için titizlikle takip edeceğiz."

"Adalet beklentisi büyük"

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, soruşturmanın gizlilik kararıyla sürdüğünü belirterek, "Narin artık aramızda yok ama toplumun vicdanında büyük bir yara açıldı. Adalet beklentisi yüksek. Narin'in ölümüne sebep olan herkesin yargı önünde hak ettiği cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

CHP’den Narin Güran’ın kabrine ziyaret

CHP heyeti, açıklamaların ardından Narin Güran’ın Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Burada dua eden ve mezara çiçek bırakan CHP yetkilileri, Narin’in ölümüne ilişkin topluma destek mesajı verdi.

"Bu cinayet topluma karşı işlenmiş bir suçtur"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Bu canice yapılan cinayeti bir kez daha mezarı başında lanetliyoruz. Bu olay, Narin’in şahsında tüm topluma karşı işlenmiş en ağır suçlardan biridir. Toplumun vicdanını kanatan bu eylemin sorumlularının ortaya çıkması için üzerimize düşeni yapacağız" dedi.