Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Klinik Koordinatörü Dt. Arzu Tekkeli, diş eti çekilmesinin her yaş grubunda yaygın bir problem olduğunu belirtiyor ve bu sorunun tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor.

Diş eti çekilmesi nedir?

Diş eti çekilmesi, dişlerin çevresindeki dokunun diş çizgisiyle birlikte geriye çekilmesi sonucu meydana gelir. Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’nden Dt. Arzu Tekkeli, bu durumun genellikle ağız ve diş sağlığına yeterince dikkat edilmemesi sonucu ortaya çıktığını belirtiyor. Diş eti çekilmesi, genellikle 40 yaş ve üzerindeki bireylerde daha sık görülse de, her yaş grubunda karşılaşılabilecek bir sağlık sorunudur.

Diş eti çekilmesinin nedenleri

Diş eti çekilmesinin birçok nedeni olabilir. Yetersiz ağız temizliği, genetik faktörler, sigara kullanımı ve diş gıcırdatma gibi etmenler bu duruma yol açabilir. Dt. Tekkeli, diş eti çekilmesinin zararlı bakterilerin birikmesine neden olabilecek boşluklar oluşturduğunu açıklıyor.

Belirtileri ve riskleri

Diş eti çekilmesi, dişlerin daha uzun görünmesine ve diş hassasiyetine yol açar. Ayrıca, diş fırçalama sırasında sıcak, soğuk veya asitli yiyecek-içecek tüketirken ağrı ve hassasiyet yaşanabilir. Rahatsızlık ayrıca diş etinde kanama, şişlik ve ağız kokusu gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Tedavi edilmediğinde ise diş hassasiyeti, çürükler ve diş kaybı gibi daha ciddi sorunlara yol açabilir.

Tedavi yöntemleri

Diş eti çekilmesinin tedavi yöntemleri arasında diş eti nakli, kök yüzey düzleştirmesi, diş taşı temizliği ve diş eti cerrahisi bulunur. Hangi tedavi yönteminin kullanılacağı, hastanın mevcut durumuna göre değişiklik gösterir.

Önleyici önlemler

Diş eti çekilmesini önlemek için alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

Dişlerinizi her gün düzenli ve sert olmayan bir diş fırçası ile fırçalayın. Düzenli olarak diş ipi kullanın. Diş hekimi kontrollerinizi aksatmayın. Tütün ürünlerinden kaçının. Sağlıklı bir beslenme tarzını benimseyin. Stresten mümkün olduğunca uzak durun veya stres kontrolü konusunda kendinizi eğitin.

Diş eti çekilmesinin önlenmesi ve tedavi edilmesi, ağız ve diş sağlığının korunması açısından büyük önem taşır. Gerekli önlemleri alarak ve düzenli diş hekimi kontrollerine dikkat ederek bu sorunun üstesinden gelmek mümkündür.