Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bergama Gençlik Kolları Başkanı Atakan Tekin, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tekin, gazilerin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki yerini ve önemini vurgularken, onların kahramanlıklarının unutulmaması gerektiğini ifade etti.

"Bizim için birer kahramanlar"

Tekin, açıklamasında gazilerin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki önemli rollerine değindi. “Gazilerimiz, ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde en ön saflarda yer almış, canlarını vatanları için ortaya koymuş yiğitlerdir. Onların cesareti, bu topraklarda özgürce yaşamamızın en önemli teminatıdır” dedi.

"Onların hikayeleri geleceğimize ışık tutuyor"

Gazilerin yaşadığı fedakarlıkların genç nesillere aktarılması gerektiğini belirten Tekin, bu hikayelerin tarihin en değerli sayfalarını oluşturduğunu söyledi. “Gazilerimizin hikayeleri, tarihimizin en değerli sayfalarındandır. Bu hikayeleri genç nesillere aktarmalı ve onları daha bilinçli bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Gazilerimizin geçmişte gösterdiği cesaret, bizleri geleceğe taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

"Gazilerimiz yalnız değildir"

Atakan Tekin, gazilere olan desteğin artırılmasının önemini vurguladı ve onların yanında olmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti. “Gazilerimizin yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve onlara gereken desteklerin sağlanması, hepimizin sorumluluğudur. Onların yanlarında olmak, onlara olan saygımızı göstermenin en önemli yoludur. Unutulmamalıdır ki, gazilerimiz asla yalnız değildir” diye konuştu.

"Fedakarlıkları her zaman hatırlanacak"

Son olarak Atakan Tekin, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmetle anarak, “Gazilerimizin fedakarlıkları her zaman hatırlanacak ve bu toprakları korumak için elimizden geleni yapacağız” diyerek Gaziler Günü’nü kutladı.

Atakan Tekin’in mesajı, gazilerin kahramanlıklarının unutulmaması ve onların fedakarlıklarının geleceğe ışık tutması gerektiğini vurguladı. Gazilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve genç nesillere vatanseverlik bilincinin aktarılması, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olarak dile getirildi.