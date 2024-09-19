Denizli’nin Sarayköy ilçesinde, serada tıra manevra yaparken demir kapı ile tır arasında sıkışan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Karataş Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait serada meydana geldi.

Olayın detayları

Serada gece bekçisi olarak görev yapan 48 yaşındaki Ramazan Şen, mesainin bitimine kısa bir süre kala seraya gelen tırın park etmesine yardım etmek istedi. Manevra yapan tırı yönlendirmek için kapının yanına yaklaşan Şen, geri geri hareket eden tır ile demir kapı arasında sıkıştı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Olay anında sera çalışanları, Ramazan Şen’i tır ile kapı arasından kurtarmak için hemen harekete geçti. Ancak, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kaza sonrası, Ramazan Şen’in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Geçimini sağlamak için bekçilik yapıyormuş

Kazanın ardından tır şoförü jandarma tarafından gözaltına alındı. Konya Akşehirli olan Ramazan Şen’in yaklaşık 15 yıl önce Aydın’ın Buharkent ilçesine yerleştiği ve çeşitli işlerde çalıştıktan sonra geçtiğimiz yıl EYT kapsamında emekli olduğu öğrenildi. 4 çocuk babası Şen’in, ailesinin geçimini sağlamak amacıyla serada gece bekçiliği yaptığı ifade edildi.