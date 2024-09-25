Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bergama İlçe Gençlik Kolları Başkanı Atakan Tekin, İzmir Gençlik Kolları İl Başkanlığı seçimleri öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, partide gündeme gelen yeni tüzük değişikliği ve tek aday dayatmalarına karşı gençlerin demokratik haklarını savundu.

“Partimizin dinamiklerine aykırı”

CHP Bergama İlçe Gençlik Kolları Başkanı Atakan Tekin, İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı seçimlerinde ortaya çıkan tek aday dayatması konusuna sert bir şekilde karşı çıktı. Tekin, bu tür bir dayatmanın CHP’nin dinamiklerine ve partinin temel ilkelerine aykırı olduğunu belirterek, katılımcılığın zarar gördüğünü vurguladı. “Önümüzdeki seçimlerde tek aday dayatmasına yönelik bir çaba var. Bu, partimizin gençlik dinamiklerine ve katılımcı demokrasiye tamamen aykırıdır” dedi Tekin.

Tüzük değişikliği eleştirisi

Tekin, ayrıca CHP’de gündeme gelen yeni tüzük değişikliğine de dikkat çekti. Bu değişiklikle birlikte belediye çalışanlarının partinin yönetim kadrolarında görev almasının engellenmesi önerisinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Tekin, bu düzenlemenin partinin bünyesindeki birçok değerli genç çalışanın siyaset yapma haklarını kısıtladığını söyledi.

Partinin geleceği ve potansiyeli

CHP’nin savaş meydanlarında kurulan bir parti olduğunu hatırlatan Tekin, partinin gençlerinin hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğini dile getirdi. Gençlik kollarının, CHP’nin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu söyleyen Tekin, gençlerin potansiyelini görmezden gelmenin sadece partiye değil, Türkiye’deki gençlik değerlerine de zarar vereceğini belirtti. Tekin, “Gençliğimizin potansiyeline saygı gösterilmeli. Gençleri görmezden gelen bir yapı, partimizin geleceğini de tehlikeye atar. Biz, savaş meydanlarında kurulmuş bir partinin gençleriyiz, hiçbir baskıya boyun eğmeyiz” diye konuştu.

Demokratik seçim talebi

Tekin’in açıklamalarının önemli bir diğer noktası ise demokratik bir seçim sürecine duyulan ihtiyaç oldu. Herkesin eşit fırsatlarla yarışması gerektiğini savunan Tekin, parti içindeki demokratik süreçlerin korunması gerektiğini vurguladı. Tekin, yeni tüzüğün bu yapıya zarar vereceğini ve bu değişiklikten acilen geri dönülmesi gerektiğini dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bergama İlçe Gençlik Kolları Başkanı Atakan Tekin, “Demokratik bir seçim sürecinde herkesin eşit fırsatlara sahip olması gerekir. Böyle bir tüzük değişikliği, partimizin demokratik yapısını zedeler” diyerek sözlerini noktaladı.